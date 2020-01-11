Гибкое стекло:

- Легко моется;

- Не имеет клеевого слоя, но материал цепкий и тяжелый;

- Не прячет вашь стол т.к. полностью прозрачный;

- Материал можно стелить, как на сам стол, так и на скатерть;

- Срок службы до 6 лет;

- Не желтеет;

- Защитит:

Кухонный, письменный, рабочий стол, подоконники и т.д.