Ежедневно: с 9:00 до 20:00

Нажимая на кнопку, вы принимаете Положение и Согласие на обработку персональных данных.

Задать вопрос

Нажимая на кнопку, вы принимаете Положение и Согласие на обработку персональных данных.

Заказать предварительный расчет
накладок и скатертей
Производство
Мир накладок.ру
Контакты
Доставка
Прозрачные накладки
Цветные накладки
Скатерть с бахромой
Тефлоновые скатерти
Цена
Главная
8 (916) 065 96 20

Ежедневно: с 9:00 до 20:00

Нажимая на кнопку, вы принимаете Положение и Согласие на обработку персональных данных.

Задать вопрос

Нажимая на кнопку, вы принимаете Положение и Согласие на обработку персональных данных.

Заказать предварительный расчет
накладок и скатертей
Производство
Мир накладок.ру
Контакты
Доставка
Прозрачные накладки
Цветные накладки
Скатерть с бахромой
Тефлоновые скатерти
Цена
Главная
8 (916) 065 96 20

Защитная накладка или скатерть на стол.

Изготовим накладку или скатерть
любого размера!
от 1 шт., от 495 р.

Силиконовая скатерть на стол - любой формы и размера.

Смотреть весь ассортимент

О нашей накладке.
Изготовим любой размер.

В наличии

Старая цена: от 765 руб. 

от 495руб

Сравниваем: 3,0мм и 1,8(2,0)мм.

Для защиты столов (Кухонных, письменных и др.)
- стеклянных
- шпонированных
- пластиковых
- деревянных
Как видно из видеоролика, толщина 1,8(2.0) мм - самая оптимальная,
т.к. полотно более пластично посравнению с 3-х мм полотном которое бугрится.
Полотно толщиной 1.8 мм цепкое, а так же вес 1 кв.м. 2 кг.

Гибкое стекло:
- Легко моется;
- Не имеет клеевого слоя, но материал цепкий и тяжелый;
- Не прячет вашь стол т.к. полностью прозрачный;
- Материал можно стелить, как на сам стол, так и на скатерть;
- Срок службы до 6 лет;
- Не желтеет;
- Защитит:
   Кухонный, письменный, рабочий стол, подоконники и т.д.

Сравнение Наших накладок с Китайскими аналогами.

Сравнение производителей:                (Наша продукция)                              (Китайский аналог)

Корейский материал толщиной 1,8(2,0) мм по всем параметрам превосходит дешевые китайские аналоги.
*Гибкое стекло производят только в Кореи из чистого материала, и в Китае из вторсырья удешевляя компоненты отсюда и состав у китайского материала хуже. В Германии, Италии гибкое стекло не производят, будьте бдительны уважаемые покупатели!

Экологичность..................................................               Без вредных примесей                      Синий оттенок: наличие вредных примесей

Прозрачность материала.............................                                100%                                                                               85%

Запах у материала..........................................                    как у обычной вещи                                                не выветриваемый 

Страна производства....................................                                Корея                                              Китай выдают за: Германию, Италию!!!*

Желтеет ли накладка.....................................                                  Нет                                                                               Да

Срок службы.....................................................                              До 6 лет                                                                    До 1 года

Гарантия.............................................................                                 Есть                                                                              Нет

Характеристики:

- Размер.........................................изготовим любой размер
- Материал....................................прозрачный 
- Производитель.........................Корея
- Форма...................Вырезаем круги, квадраты, прямоугольники*
- Толщина......................................1,2мм; 1,8мм(2,0мм); 3,0 мм
- Оплата..........................................оплата при получении
- Доставка: Самовывоз - сегодня
                        Доставка курьером - на следующий день


  *Если у вашего стола скругленные углы, то подрезка 
   осуществляется по месту по инструкции (это не сложно).

с 20% скидкой до 15 января

Нажимая на кнопку, вы принимаете Положение и Согласие на обработку персональных данных.

1
2
3
4

УЗНАЙТЕ, КАКАЯ

толщина накладки

ПОДХОДИТ ИМЕННО ВАМ?

Бесплатный помощник подбора толщины

Шаг 1 /

Нажимая на кнопку, вы принимаете Положение и Согласие на обработку персональных данных.

Подбор толщины накладки

Так же в наличии:

Смотреть весь ассортимент
Смотреть весь ассортимент
Смотреть весь ассортимент

Силиконовые накладки
Цветные

Силиконовые скатерти с
Кантом_Бахромой

Тефлоновые скатерти
Водоотталкивающие

Доставка и оплата:

Самовывоз - Без предоплаты! Вся оплата при получении. Можно забрать в день заказа.
Доставка курьером - Без предоплаты! Вся оплата при получении. Доставка на следующий день.
Доставка по России -                            Без предоплаты! Вся оплата при получении. Доставка от 4 до 7 дней.
Доставка по России -                                 Берется предоплата за материал. Доставка от 3 до 5 дней.
Доставка по России -                                 Без предоплаты! Вся оплата при получении. Доставка от 2 до 3 дней.
1
2
3
4
5

Если требуется консультация специалиста то укажите:

Нажимая на кнопку, вы принимаете Положение и Согласие на обработку персональных данных.

Остались вопросы? Звоните:

ООО «Мир накладок»
Адрес самовывоза: г. Москва, ул. Малая полянка, д.2
Адрес самовывоза: г. Москва, ул. Грина, д.22А
Адрес представителя в городе:  (адрес уточняйте через форму на сайте или по телефону у оператора)

Email: Zakaz@mir-nakladok.ru

Контакты

Нажимая на кнопку, вы принимаете Положение и Согласие на обработку персональных данных.

Заказать обратный звонок
8 (916) 065 96 20
Прозрачные накладки
Цветные накладки
Скатерть с бахромой_Кантом_Кружевом_Стеклярусом
Тефлоновые скатерти
Работаем как с физическими так и с юр. лицами

2012-2019 © «mir-nakladok.ru»

Сайт не является публичной офертой.

Наверх