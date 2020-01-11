Защитная накладка или скатерть на стол.
Изготовим накладку или скатерть
любого размера!
от 1 шт., от 495 р.
Силиконовая скатерть на стол - любой формы и размера.
О нашей накладке.
Изготовим любой размер.
В наличии
Старая цена: от
765 руб.
от 495руб
Сравниваем: 3,0мм и 1,8(2,0)мм.
Для защиты столов (Кухонных, письменных и др.)
- стеклянных
- шпонированных
- пластиковых
- деревянных
Как видно из видеоролика, толщина 1,8(2.0) мм - самая оптимальная,
т.к. полотно более пластично посравнению с 3-х мм полотном которое бугрится.
Полотно толщиной 1.8 мм цепкое, а так же вес 1 кв.м. 2 кг.
Гибкое стекло:
- Легко моется;
- Не имеет клеевого слоя, но материал цепкий и тяжелый;
- Не прячет вашь стол т.к. полностью прозрачный;
- Материал можно стелить, как на сам стол, так и на скатерть;
- Срок службы до 6 лет;
- Не желтеет;
- Защитит:
Кухонный, письменный, рабочий стол, подоконники и т.д.
Сравнение Наших накладок с Китайскими аналогами.
Сравнение производителей: (Наша продукция) (Китайский аналог)
Корейский материал толщиной 1,8(2,0) мм по всем параметрам превосходит дешевые китайские аналоги.
*Гибкое стекло производят только в Кореи из чистого материала, и в Китае из вторсырья удешевляя компоненты отсюда и состав у китайского материала хуже. В Германии, Италии гибкое стекло не производят, будьте бдительны уважаемые покупатели!
Экологичность.................................................. Без вредных примесей Синий оттенок: наличие вредных примесей
Прозрачность материала............................. 100% 85%
Запах у материала.......................................... как у обычной вещи не выветриваемый
Страна производства.................................... Корея Китай выдают за: Германию, Италию!!!*
Желтеет ли накладка..................................... Нет Да
Срок службы..................................................... До 6 лет До 1 года
Гарантия............................................................. Есть Нет
Характеристики:
- Размер.........................................изготовим любой размер
- Материал....................................прозрачный
- Производитель.........................Корея
- Форма...................Вырезаем круги, квадраты, прямоугольники*
- Толщина......................................1,2мм; 1,8мм(2,0мм); 3,0 мм
- Оплата..........................................оплата при получении
- Доставка: Самовывоз - сегодня
Доставка курьером - на следующий день
*Если у вашего стола скругленные углы, то подрезка
осуществляется по месту по инструкции (это не сложно).
УЗНАЙТЕ, КАКАЯ
толщина накладки
ПОДХОДИТ ИМЕННО ВАМ?
Бесплатный помощник подбора толщины
Доставка и оплата:
Если требуется консультация специалиста то укажите:
Остались вопросы? Звоните:
ООО «Мир накладок»
Адрес самовывоза: г. Москва, ул. Малая полянка, д.2
Адрес самовывоза: г. Москва, ул. Грина, д.22А
Адрес представителя в городе: (адрес уточняйте через форму на сайте или по телефону у оператора)
Email: Zakaz@mir-nakladok.ru
Контакты
2012-2019 © «mir-nakladok.ru»
Сайт не является публичной офертой.